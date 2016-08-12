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Пример резюме системного администратора, образец 2020 года

Предлагаем ознакомиться с этим образцом резюме всем, кто ищет работу системного администратора. Резюме системного администратора доступно в форматах DOC (WORD) и PDF.

Как выглядит образец резюме системного администратора

Образец резюме системного администратора

Пример резюме системного администратора

Как заполнить образец резюме системного администратора: самое главное за 2 минуты

Правильный образец резюме системного администратора

Фото образца резюме системного администратора

Прянишников Евгений

Желаемая должность: Системный администратор

Желаемый уровень дохода: 60 тыс. рублей

Дата рождения: 19.04.1986
Проживание: г. Москва, м. «Сокол»

Готов к командировкам. Не готов к переезду.

Контактная информация:

Телефон: +7 (9хх) ххх-хх-хх
Электронная почта: evg_pryan86@ххх.ru

Ключевые знания и навыки:

  • Опыт администрирования 1С:Бухгалтерия и 1С:Склад;
  • Навыки монтажа и обслуживания СКС;
  • Знание языка запросов SQL;
  • Внимательность, ответственность;
  • Умение работать с большим объемом информации.

Достижения:

  • Обеспечил стабильность работы ПК, оргтехники и IT-инфраструктуры компании.

Опыт работы:

05.2009–06.2015 Системный администратор

ООО «Логос-М» (www.logosm.com), г. Москва

Сфера деятельности компании: оптовая торговля торговым оборудованием

  • Администрирование локальных сетей, серверов, рабочих станций, АТС;
  • Техническое обслуживание ПК (около 40 штук) и локальной сети;
  • Инструктаж и работа с заявками о неисправностях от пользователей;
  • Мониторинг работоспособности сетевого оборудования;
  • Поддержка работоспособности, устранение возникающих неполадок.

Образование:

2015 Moscow Business School, г. Москва

Пройден курс «Организация службы технической поддержки», диплом о дополнительном профессиональном образовании

2013 Курс информационных технологий Яндекс, г. Москва – сертификат

2009 Институт дополнительного образования МИРЭА, г. Москва

Прошел обучение по программе «Обеспечение интероперабельности корпоративных информационных систем», удостоверение о повышении квалификации

2009 Московский технологический университет (МИРЭА), г. Москва

Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем, специальность: «Информационные системы и технологии», диплом о высшем образовании

Дополнительная информация:

Иностранные языки: английский язык (технический) – средний уровень (B2).

Знание ПК: продвинутый пользователь (офисные пакеты Microsoft Office XP/2003/2007, 2011, LibreOffice; БД; 1C).

Рекомендации предоставляются по запросу.

Для вашего удобства вы можете скачать наш образец резюме системного администратора в формате DOC (WORD) или PDF:

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