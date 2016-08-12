Пример резюме системного администратора, образец 2020 года

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Правильный образец резюме системного администратора
Прянишников Евгений
Желаемая должность: Системный администратор
Желаемый уровень дохода: 60 тыс. рублей
Дата рождения: 19.04.1986
Проживание: г. Москва, м. «Сокол»
Готов к командировкам. Не готов к переезду.
Контактная информация:
Телефон: +7 (9хх) ххх-хх-хх
Электронная почта: evg_pryan86@ххх.ru
Ключевые знания и навыки:
- Опыт администрирования 1С:Бухгалтерия и 1С:Склад;
- Навыки монтажа и обслуживания СКС;
- Знание языка запросов SQL;
- Внимательность, ответственность;
- Умение работать с большим объемом информации.
Достижения:
- Обеспечил стабильность работы ПК, оргтехники и IT-инфраструктуры компании.
Опыт работы:
05.2009–06.2015 Системный администратор
ООО «Логос-М» (www.logosm.com), г. Москва
Сфера деятельности компании: оптовая торговля торговым оборудованием
- Администрирование локальных сетей, серверов, рабочих станций, АТС;
- Техническое обслуживание ПК (около 40 штук) и локальной сети;
- Инструктаж и работа с заявками о неисправностях от пользователей;
- Мониторинг работоспособности сетевого оборудования;
- Поддержка работоспособности, устранение возникающих неполадок.
Образование:
2015 Moscow Business School, г. Москва
Пройден курс «Организация службы технической поддержки», диплом о дополнительном профессиональном образовании
2013 Курс информационных технологий Яндекс, г. Москва – сертификат
2009 Институт дополнительного образования МИРЭА, г. Москва
Прошел обучение по программе «Обеспечение интероперабельности корпоративных информационных систем», удостоверение о повышении квалификации
2009 Московский технологический университет (МИРЭА), г. Москва
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем, специальность: «Информационные системы и технологии», диплом о высшем образовании
Дополнительная информация:
Иностранные языки: английский язык (технический) – средний уровень (B2).
Знание ПК: продвинутый пользователь (офисные пакеты Microsoft Office XP/2003/2007, 2011, LibreOffice; БД; 1C).
Рекомендации предоставляются по запросу.
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