Пример резюме системного администратора, образец 2020 года

Предлагаем ознакомиться с этим образцом резюме всем, кто ищет работу системного администратора. Резюме системного администратора доступно в форматах DOC (WORD) и PDF.

Как выглядит образец резюме системного администратора

Как заполнить образец резюме системного администратора: самое главное за 2 минуты

Правильный образец резюме системного администратора

Прянишников Евгений

Желаемая должность: Системный администратор

Желаемый уровень дохода: 60 тыс. рублей

Дата рождения: 19.04.1986

Проживание: г. Москва, м. «Сокол»

Готов к командировкам. Не готов к переезду.

Контактная информация:

Телефон: +7 (9хх) ххх-хх-хх

Электронная почта: evg_pryan86@ххх.ru

Ключевые знания и навыки:

Опыт администрирования 1С:Бухгалтерия и 1С:Склад;

Навыки монтажа и обслуживания СКС;

Знание языка запросов SQL;

Внимательность, ответственность;

Умение работать с большим объемом информации.

Достижения:

Обеспечил стабильность работы ПК, оргтехники и IT-инфраструктуры компании.

Опыт работы:

05.2009–06.2015 Системный администратор

ООО «Логос-М» (www.logosm.com), г. Москва

Сфера деятельности компании: оптовая торговля торговым оборудованием

Администрирование локальных сетей, серверов, рабочих станций, АТС;

Техническое обслуживание ПК (около 40 штук) и локальной сети;

Инструктаж и работа с заявками о неисправностях от пользователей;

Мониторинг работоспособности сетевого оборудования;

Поддержка работоспособности, устранение возникающих неполадок.

Образование:

2015 Moscow Business School, г. Москва

Пройден курс «Организация службы технической поддержки», диплом о дополнительном профессиональном образовании

2013 Курс информационных технологий Яндекс, г. Москва – сертификат

2009 Институт дополнительного образования МИРЭА, г. Москва

Прошел обучение по программе «Обеспечение интероперабельности корпоративных информационных систем», удостоверение о повышении квалификации

2009 Московский технологический университет (МИРЭА), г. Москва

Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем, специальность: «Информационные системы и технологии», диплом о высшем образовании

Дополнительная информация:

Иностранные языки: английский язык (технический) – средний уровень (B2).

Знание ПК: продвинутый пользователь (офисные пакеты Microsoft Office XP/2003/2007, 2011, LibreOffice; БД; 1C).

Рекомендации предоставляются по запросу.

Для вашего удобства вы можете скачать наш образец резюме системного администратора в формате DOC (WORD) или PDF:

Как найти работу в 2020 году: самое главное за 5 минут

Вам также может быть интересно Резюме врача Профессиональный образец резюме, подготовленный специально для врачей: скачивайте в WORD или PDF.

Резюме аналитика Качественный образец резюме для устройства на должность аналитика: скачивайте в WORD и PDF.

Резюме экономиста Составленный специалистами образец резюме для экономиста: скачивайте в WORD и PDF.

Резюме аудитора Правильный образец резюме для соискателей на должность аудитора: скачивайте в WORD и PDF.

Резюме повара Составленный специалистами образец резюме для повара: скачивайте в WORD и PDF.

Резюме директора Составленный специалистами образец резюме для директора: скачивайте в WORD и PDF.

Резюме супервайзера Грамотный образец резюме супервайзера от квалифицированных специалистов: скачивайте в WORD и PDF.

Резюме водителя Составленный специалистами образец резюме для водителя: скачивайте в WORD и PDF.