Кадровое агентство для соискателей «ИМ Консалтинг»

«Самый важный ресурс нашей компании — это те специалисты, которые каждый день работают с клиентами, обеспечивая неизменно высокое качество наших услуг.

Мы приверженцы индивидуального подхода, поэтому за каждым клиентом закрепляется карьерный консультант.

При этом над решением задач наших клиентов всегда работает целая команда (клиент-сервис менеджер, переводчики, корректоры, юристы и т.д.).

Мы работаем для Вас и делаем это с большим удовольствием!»

Александра Грак, руководитель агентства, ведущий карьерный консультант, коуч (ACC ICF)