Кадровое агентство для соискателей «ИМ Консалтинг»

«Главными составляющими
нашей деятельности являются
индивидуальный подход к работе
с каждым клиентом и строгое
соблюдение профессиональной этики».
Александра Грак,
руководитель агентства «ИМ Консалтинг»
«Самый важный ресурс нашей компании — это те специалисты, которые каждый день работают с клиентами, обеспечивая неизменно высокое качество наших услуг.
Мы приверженцы индивидуального подхода, поэтому за каждым клиентом закрепляется карьерный консультант.
При этом над решением задач наших клиентов всегда работает целая команда (клиент-сервис менеджер, переводчики, корректоры, юристы и т.д.).
Мы работаем для Вас и делаем это с большим удовольствием!»
Александра Грак, руководитель агентства, ведущий карьерный консультант, коуч (ACC ICF)
Я получила большое количество вызовов на собеседования и успешно их прошла.
В общем, я была очень довольна ходом работы, все понравилось, в том числе и само общение со специалистом. Благодарю за такое плодотворное сотрудничество. Подробнее
Благодарю за продуктивное сотрудничество. В итоге я успешно устроился в крупную западную компанию.
Впечатления от сотрудничества самые положительные. Резюме было улучшено и произвело впечатление на работодателя. Сессии по подготовке к интервью были невероятно полезными. Подробнее
В итоге я получил интересующее меня приглашение и уже через неделю приступил к работе на новом месте.
Положительное впечатление сразу произвел подход к работе. Наша совместная работа была отлично организована. Хочу отметить, что вся работа, проводимая без моего участия, была также организована и выполнялась с завидной регулярностью. Подробнее
Всего лишь за месяц я смог найти работу, причем именно в том городе, в котором хотел!
Очень доволен подходом к работе и результатами сотрудничества. У меня был отзывчивый и ответственный специалист. Всегда была готова найти время, чтобы ответить на мои вопросы. Подробнее