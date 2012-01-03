Кадровое агентство для соискателей «ИМ Консалтинг»
Кадровое агентство для соискателей ИМ Консалтинг

«Главными составляющими
нашей деятельности являются

индивидуальный подход к работе
с каждым клиентом и строгое
соблюдение профессиональной этики».

Александра Грак,
руководитель агентства «ИМ Консалтинг»

Услуги помощи в поиске работы и развитии карьеры

Заказать услуги содействия в поиске подходящей работы и помощь в трудоустройстве

Комплексная помощь в поиске работы

Заказать помощь в составлении резюме на работу

Помощь в составлении резюме

Заказать услугу Подготовка к собеседованию на русском или английском языке

Подготовка к собеседованию

Заказать услугу Карьерный консультант (карьерное консультирование по поиску работы и развитию карьеры)

Карьерное консультирование

Заказать услугу Профориентация для взрослых с тестом jobEQ

Профориентация для взрослых

Карьерный коучинг

Карьерный коучинг

Кадровое агентство для соискателей «ИМ Консалтинг»

Наша команда

Александра Грак, ведущий карьерный консультант, коуч по карьере, руководитель кадрового агентства для соискателей ИМ Консалтинг

«Самый важный ресурс нашей компании — это те специалисты, которые каждый день работают с клиентами, обеспечивая неизменно высокое качество наших услуг.

Мы приверженцы индивидуального подхода, поэтому за каждым клиентом закрепляется карьерный консультант.

При этом над решением задач наших клиентов всегда работает целая команда (клиент-сервис менеджер, переводчики, корректоры, юристы и т.д.).

Мы работаем для Вас и делаем это с большим удовольствием!»

Александра Грак, руководитель агентства, ведущий карьерный консультант, коуч (ACC ICF)

Александра Куликова

Александра Куликова, карьерный консультант, кадровое агентство для соискателей ИМ Консалтинг

Карьерный консультант, английский язык

Анастасия Гусева

Анастасия Гусева, карьерный консультант, кадровое агентство для соискателей ИМ Консалтинг

Карьерный консультант

Татьяна Блинова

Татьяна Блинова, карьерный консультант, кадровое агентство для соискателей ИМ Консалтинг

Карьерный консультант

Авторская телепередача Александры Грак «ТВОЯ РАБОТА»
‎на телеканале «ШАГ РОССИИ»

Как найти работу руководителю

Авторская телепередача «КАК НАЙТИ РАБОТУ РУКОВОДИТЕЛЮ» Александры Грак «ТВОЯ РАБОТА»‎ на телеканле «ШАГ РОССИИ»

Профориентация

Авторская телепередача «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» Александры Грак «ТВОЯ РАБОТА»‎ на телеканле «ШАГ РОССИИ»

Карьерная консультация

Авторская телепередача «КАРЬЕРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» Александры Грак «ТВОЯ РАБОТА»‎ на телеканле «ШАГ РОССИИ»

Истории успеха наших клиентов

Я получила большое количество вызовов на собеседования и успешно их прошла.

В общем, я была очень довольна ходом работы, все понравилось, в том числе и само общение со специалистом. Благодарю за такое плодотворное сотрудничество. Подробнее

Отзыв клиента агентства ИМ Консалтинг Елена о комплексной помощи в поиске работы

Елена, руководитель юридического отдела

Благодарю за продуктивное сотрудничество. В итоге я успешно устроился в крупную западную компанию.

Впечатления от сотрудничества самые положительные. Резюме было улучшено и произвело впечатление на работодателя. Сессии по подготовке к интервью были невероятно полезными. Подробнее

Отзыв клиента агентства ИМ Консалтинг Егор о комплексной помощи в поиске работы

Егор, ведущий специалист по логистике и AQ, 3PL

В итоге я получил интересующее меня приглашение и уже через неделю приступил к работе на новом месте.

Положительное впечатление сразу произвел подход к работе. Наша совместная работа была отлично организована. Хочу отметить, что вся работа, проводимая без моего участия, была также организована и выполнялась с завидной регулярностью. Подробнее

Отзыв клиента агентства ИМ Консалтинг Дмитрий о комплексной помощи в поиске работы

Дмитрий, ведущий инженер-энергетик

Всего лишь за месяц я смог найти работу, причем именно в том городе, в котором хотел!

Очень доволен подходом к работе и результатами сотрудничества. У меня был отзывчивый и ответственный специалист. Всегда была готова найти время, чтобы ответить на мои вопросы. Подробнее

Отзыв клиента агентства ИМ Консалтинг Роман о комплексной помощи в поиске работы

Роман, помощник аудитора

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Карьерный коучинг (коуч ACC ICF)
Профориентация с тестом jobEQ

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СПБ: +7 (812) 332-52-69
Время работы: 09.00—20.00
Без выходных

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